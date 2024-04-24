"Прости меня, мой сыночек": В Башкирии годовалый мальчик утонул в реке во время прогулки с мамой Годовалый мальчик утонул в реке в Башкирии 24 апреля, 07:46 Годовалый мальчик утонул в реке в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

Годовалый мальчик утонул в реке Сакмаре в Хайбуллинском районе Башкирии. Ребёнок был на природе с мамой и её подругами, но женщины потеряли малыша из виду и не смогли сразу найти.

"23 апреля 24-летняя женщина вместе с двумя детьми в возрасте одного года и двух лет и подругами находилась в деревне Янтышево на берегу реки Сакмары. В один момент мать потеряла годовалого ребенка из виду. Самостоятельные поиски результатов не принесли", — сообщили в региональном СУ СКР.

Годовалый мальчик утонул в реке в Башкирии. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

На место вызвали спасателей: они и обнаружили тело малыша в километре ниже по течению.

Как пишет UFA1.RU, молодая мама сейчас пребывает в шоке из-за случившегося. В соцсетях она попросила прощения у своего погибшего сына.

"Прости меня, мой сыночек. Никогда не забуду тебя, пусть земля тебе будет пухом, мой маленький", — написала женщина.

А ранее в Крыму женщина и её семилетний сын утонули во время отдыха у пруда под Белогорском. Мальчик упал в водоём, после чего мать бросилась его спасать, но оба погибли.

Авторы Александра Вишнякова