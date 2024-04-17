В Крыму женщина бросилась спасать упавшего в пруд сына, но оба утонули 17 апреля, 14:35 Мать и сын утонули в пруду в Крыму. Обложка © Freepik

В Крыму женщина и её семилетний сын пришли отдыхать к пруду под Белогорском. Мальчик упал в водоём, после чего мать бросилась его спасать, оба утонули. Трагическую новость сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

Родственники 40-летней женщины обратились в полицию, когда не смогли до неё дозвониться. Тела погибших уже достали из пруда. Мальчик был в плавательных шортах, а его мать — в повседневной одежде, что натолкнуло правоохранителей на версию о том, что первым упал в воду ребёнок, а женщина пыталась его спасти.

По словам местных жителей, пруд является бывшим котлованом и его берега очень крутые, поэтому выбраться самостоятельно практически невозможно.

Ранее сообщалось, что аэролодка перевернулась на озере Байкал недалеко от населённого пункта Большое Голоустное, в результате происшествия погибли два человека. Всего на борту было шесть человек, четверо сумели самостоятельно выплыть.

Авторы Татьяна Миссуми