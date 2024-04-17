Двое погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Аэролодка перевернулась на озере Байкал, в результате происшествия погибли два человека. Как сообщили в МЧС России, всё произошло недалеко от населённого пункта Большое Голоустное.

На Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми. Фото © Telegram / МЧС России

В момент опрокидывания на борту транспортного средства находилось шесть человек. Четверо смогли выбраться на лёд самостоятельно, а остальным двоим повезло меньше — они остались внутри судна и утонули. На месте аварии работали три специалиста МЧС.