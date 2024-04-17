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17 апреля, 03:38

Двое погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

На Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми. Обложка © Telegram / МЧС России

На Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми. Обложка © Telegram / МЧС России

Аэролодка перевернулась на озере Байкал, в результате происшествия погибли два человека. Как сообщили в МЧС России, всё произошло недалеко от населённого пункта Большое Голоустное.

На Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми. Фото © Telegram / МЧС России

На Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми. Фото © Telegram / МЧС России

В момент опрокидывания на борту транспортного средства находилось шесть человек. Четверо смогли выбраться на лёд самостоятельно, а остальным двоим повезло меньше — они остались внутри судна и утонули. На месте аварии работали три специалиста МЧС.

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Ранее Life.ru писал, что на Чукотке под лёд провалился снегоход, на котором ехала семейная пара с дочерью. По словам главы региона Владислава Кузнецова, девочка смогла самостоятельно выбраться и позвонить спасателям, а её родителей пока не нашли.

Алексей Соловьёв
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