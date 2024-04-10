Снегоход с семьёй ушёл под лёд на Чукотке, спаслась девочка Чукотский губернатор Кузнецов: Снегоход с тремя пассажирами провалился под лёд 10 апреля, 08:39 Ребёнок спасся после того, как снегоход ушёл под лёд. Обложка © Freepik

На Чукотке под лёд провалился снегоход, на котором ехала семейная пара с дочерью. Девочка смогла самостоятельно выбраться и позвонить спасателям, родителей пока не нашли. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Семья выехала в пургу из посёлка Эгвекинот в село Конергино. После аварии девочка дозвонилась до спасателей, которые всё время оставались с ней на связи, но из-за непогоды никак не могли её найти. Ребёнка случайно обнаружили оленеводы, сейчас малышку везут в безопасное место.

Родителей пока найти не удалось. К месту трагедии выехали девять единиц техники, 15 человек проводят поисково-спасательные работы. Ситуация осложняется плохой видимостью и ветром.

Накануне сообщалось, что спасатели ищут тело 8-летней школьницы, которая провалилась под лёд на реке Белой в посёлке Тайтурка Усольского района. Трагедия произошла вечером 7 апреля. Девочка вышла с подругой на лёд, чтобы пофотографироваться.

Авторы Татьяна Миссуми