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Снегоход с семьёй ушёл под лёд на Чукотке, спаслась девочка

Чукотский губернатор Кузнецов: Снегоход с тремя пассажирами провалился под лёд

10 апреля, 08:39
Ребёнок спасся после того, как снегоход ушёл под лёд. Обложка © Freepik

Ребёнок спасся после того, как снегоход ушёл под лёд. Обложка © Freepik

На Чукотке под лёд провалился снегоход, на котором ехала семейная пара с дочерью. Девочка смогла самостоятельно выбраться и позвонить спасателям, родителей пока не нашли. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Семья выехала в пургу из посёлка Эгвекинот в село Конергино. После аварии девочка дозвонилась до спасателей, которые всё время оставались с ней на связи, но из-за непогоды никак не могли её найти. Ребёнка случайно обнаружили оленеводы, сейчас малышку везут в безопасное место.

Родителей пока найти не удалось. К месту трагедии выехали девять единиц техники, 15 человек проводят поисково-спасательные работы. Ситуация осложняется плохой видимостью и ветром.

Москвичка погибла, провалившись под лёд пруда
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Накануне сообщалось, что спасатели ищут тело 8-летней школьницы, которая провалилась под лёд на реке Белой в посёлке Тайтурка Усольского района. Трагедия произошла вечером 7 апреля. Девочка вышла с подругой на лёд, чтобы пофотографироваться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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