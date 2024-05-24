В Ижевске мать оставила дошкольника одного в машине, он вышел и потерялся 24 мая, 16:07 В Ижевске нашли брошенного мальчика. Обложка © VK / ПСО 18

В Ижевске около леса нашли брошенного мальчика в возрасте около трёх лет. Ребёнок не разговаривал и не смог объяснить, как он оказался один на улице. Волонтёры приступили к поискам родителей и разместили фото мальчика в Сети.

"24 мая недалеко от лесополосы на улице Холмогорова в Ижевске нашли ребёнка", — говорится на странице поискового отряда ПСО "Регион 18".

Позже с поисковиками связалась мать ребёнка, которая узнала на фото собственного сына. По словам женщины, малыш уснул в машине и она не стала его будить, а просто отправилась домой заносить покупки из магазина. Вернувшись, она не нашла ребёнка. На данный момент нет информации о проведении полицейской проверки.

Ранее сообщалось, что 24 мая в детской комнате развлекательного центра во Владивостоке произошла трагедия. Во время игры вокруг шеи семилетнего мальчика обвилась верёвка, на которой были подвешены качели. В результате ребёнок погиб от удушья. Сотрудник заведения в этот момент отходил и не видел произошедшего.

Авторы Татьяна Миссуми