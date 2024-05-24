Ребёнка насмерть задушила верёвка от качелей в игровом центре, пока сотрудница ездила по делам

24 мая около 17:30 в детской комнате в развлекательном центре на улице Хабаровской произошла трагедия. Во время игры вокруг шеи 7-летнего мальчика обвилась верёвка, на которой были подвешены качели. В результате ребёнок погиб от удушья, сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края в своём телеграм-канале.

"Около 17 часов 30 минут 24 мая 2024 года в помещении детского развлекательного центра на ул. Хабаровской в ходе игры элемент верёвочной качели обвился вокруг шеи семилетнего мальчика, в результате чего от удушья произошла смерть ребёнка", — сказано в сообщении.

По словам представителей прокуратуры, мать мальчика попросила его старшую сестру сводить брата в развлекательный центр, где он и был оставлен. В момент происшествия рядом с ребёнком никого не оказалось. Теперь прокуратура оценит меры, принимаемые администрацией и работниками развлекательного центра для обеспечения безопасности находящихся там детей.

В краевом СУ СКР выяснили, что старшая сестра заплатила 450 рублей за входной билет в развлекательный центр "Семицветик" и оставила брата с сотрудницей. Последняя же попросила знакомую, не работающую в центре, присмотреть за ребёнком и уехала по личным делам. В итоге в игровой комнате в момент трагедии мальчик был один, поэтому, когда верёвка обвила его шею, помочь было просто некому.