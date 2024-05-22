Сломал челюсть и мог лишиться глаза: В Томске пивная кега прилетела в лицо школьнику

В Томске десятилетний мальчик сломал челюсть и едва не потерял глаз, когда играл с пивной кегой. Как пишет SHOT, её два друга-школьника начали кидать друг другу после того, как обнаружили на улице.

В Томске школьник решил повторить видео из Сети и сильно пострадал. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, ребята хотели повторить увиденное в Сети. В Интернете они насмотрелись, как такие большие бутыли взрываются из-за углекислого газа под огромным давлением, который забывают спускать в магазинах перед утилизацией. В итоге взрыв действительно произошёл, вот только едва не погубил мальчика — кега прилетела ему прямо в лицо.

В Томске школьник сильно пострадал, играя с пивной кегой. Фото © SHOT

Маленький экспериментатор получил черепно-мозговую травму, а также оскольчатые переломы скулы и челюсти. Его мать теперь пытается наказать хозяев кеги, которую неправильно утилизировали, не спустив газ. По данному факту начата проверка.