В Москве школьник "ради прикола" перевернул друга и сломал ему позвоночник

Московский школьник сломал другу позвоночник во время игры на перемене. Мальчик сначала скрутил его руками, а потом "ради прикола" решил перевернуть вверх ногами, сообщает SHOT.

По данным SHOT, 13-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу имени Башляевой, где у него обнаружили перелом грудины и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Он оказался "крепким орешком" и смог даже досидеть все уроки с такой серьёзной травмой.

Мальчик рассказал, что на перемене подсел к двум одноклассникам на скамейку и они начали беситься. Один из приятелей скрутил его руками и перевернул, после чего отпустил обратно. Тогда школьник почувствовал боль в груди, но никому об этом не сказал. Придя домой, он всё же признался маме, что ему тяжело дышать, после чего поехал в травмпункт. Проводится проверка.