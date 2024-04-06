В Москве школьник "ради прикола" перевернул друга и сломал ему позвоночник
Московский школьник сломал другу позвоночник во время игры на перемене. Мальчик сначала скрутил его руками, а потом "ради прикола" решил перевернуть вверх ногами, сообщает SHOT.
По данным SHOT, 13-летнего подростка госпитализировали в детскую больницу имени Башляевой, где у него обнаружили перелом грудины и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Он оказался "крепким орешком" и смог даже досидеть все уроки с такой серьёзной травмой.
Мальчик рассказал, что на перемене подсел к двум одноклассникам на скамейку и они начали беситься. Один из приятелей скрутил его руками и перевернул, после чего отпустил обратно. Тогда школьник почувствовал боль в груди, но никому об этом не сказал. Придя домой, он всё же признался маме, что ему тяжело дышать, после чего поехал в травмпункт. Проводится проверка.
Ранее Life.ru рассказывал о другом школьном инциденте, который произошёл в Москве. На днях в одном из столичных образовательных учреждений потолок рухнул на учеников прямо во время урока из-за открытого окна. В результате ЧП пострадали четыре человека.
Unsplash / Taylor Flowe