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3 апреля, 09:59

Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока из-за открытого окна

SHOT: Четыре школьника пострадали при обрушении потолка в московской школе

Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока. Обложка © Telegram / SHOT

Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока. Обложка © Telegram / SHOT

В московской школе № 1550 потолок рухнул на учеников прямо во время урока. Как сообщает SHOT, всё произошло в среду, 3 апреля, в кабинете русского языка и литературы.

Во время занятия открыли окно, и через несколько минут часть потолка упала на школьников. В столичном управлении СК начали проверку.

"В социальных медиа распространяется информация о том, что в учебном заведении произошло падение потолочной плитки. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего", — отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что сведений о пострадавших учениках не поступало. При этом SHOT пишет, что травмы головы получили четыре школьника.

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Ранее Life.ru писал, что потолок во время урока рухнул на детей в адыгейской школе. Часть отделки оторвалась и упала на учеников, пострадал третьеклассник.

Никита Осипов
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