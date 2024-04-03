Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока из-за открытого окна
SHOT: Четыре школьника пострадали при обрушении потолка в московской школе
Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока. Обложка © Telegram / SHOT
В московской школе № 1550 потолок рухнул на учеников прямо во время урока. Как сообщает SHOT, всё произошло в среду, 3 апреля, в кабинете русского языка и литературы.
Во время занятия открыли окно, и через несколько минут часть потолка упала на школьников. В столичном управлении СК начали проверку.
"В социальных медиа распространяется информация о том, что в учебном заведении произошло падение потолочной плитки. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего", — отметили в ведомстве.
В СК подчеркнули, что сведений о пострадавших учениках не поступало. При этом SHOT пишет, что травмы головы получили четыре школьника.
Ранее Life.ru писал, что потолок во время урока рухнул на детей в адыгейской школе. Часть отделки оторвалась и упала на учеников, пострадал третьеклассник.