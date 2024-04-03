Потолок рухнул на учеников московской школы прямо во время урока из-за открытого окна

В московской школе № 1550 потолок рухнул на учеников прямо во время урока. Как сообщает SHOT, всё произошло в среду, 3 апреля, в кабинете русского языка и литературы.

Во время занятия открыли окно, и через несколько минут часть потолка упала на школьников. В столичном управлении СК начали проверку.

"В социальных медиа распространяется информация о том, что в учебном заведении произошло падение потолочной плитки. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего", — отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что сведений о пострадавших учениках не поступало. При этом SHOT пишет, что травмы головы получили четыре школьника.