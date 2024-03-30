В Москве загорелась крыша МГТУ имени Баумана

В Москве загорелась кровля здания МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"В центре горит кровля трёхэтажного здания МГТУ им. Баумана. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — сказано в публикации ведомства. К настоящему моменту возгорание удалось изолировать на площади 40 квадратных метров.

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