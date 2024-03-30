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30 марта, 10:07

В Москве загорелась крыша МГТУ имени Баумана

В Москве загорелась кровля здания МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли здания МГТУ имени Баумана. Видео © Telegram / МЧС России

"В центре горит кровля трёхэтажного здания МГТУ им. Баумана. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", сказано в публикации ведомства. К настоящему моменту возгорание удалось изолировать на площади 40 квадратных метров.

В России будут следить за лесными пожарами из космоса
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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в селе Тагильском Курганской области женщина и четверо её детей едва не сгорели в пожаре, возникшем из-за установленных в доме тёплых полов. Пламя распространилось на площадь 150 квадратных метров, жильцы успели покинуть здание до прибытия пожарных, никто не пострадал.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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