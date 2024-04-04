19-летняя кассирша из Новосибирска отправится в колонию за роман со школьником

В Новосибирске 19-летняя кассирша супермаркета начала романтические отношения со школьником, который младше её на четыре года. Мама подростка сперва не переживала об их отношениях, но затем всё же направила заявление в полицию. Об этом сообщает kp.ru.

Годом ранее на дне рождения общей подруги состоялось знакомство Светланы с её будущим избранником. Парень тогда показался ей ровесником, поскольку был высоким, обладал спортивным телосложением и не называл своего возраста. Кроме того, подросток уже тогда помогал своей матери в воспитании младшей сестры.

Светлана была посвящена в вопросы воспитания детей, поскольку сама родила в 17-летнем возрасте. Отец ребёнка бросил её, а опекуном стала бабушка. Самой же юной матери пришлось подыскивать работу и надеяться на то, что однажды объявится тот, кто станет отцом для её дочери. Она начала думать, что с этим справится её новый знакомый.

"А уже потом я узнала, что ему всего 14, он окончил семь классов, оставался на второй год.<...> Хотя, говорю, казался старше. Цветы дарил, до дома провожал. По поводу возраста потом успокаивал меня, говорил, как только ему исполнится 16, мы поженимся", — поделилась подробностями Светлана.

Подросток вскоре поведал о жизненных планах своей 33-летней матери, познакомив её заодно с возлюбленной, которая стала жить вместе с ними. Вместо школы влюблённый парень предпочёл пойти работать. Такой подход в корне не устраивал его мать: та не хотела, чтобы сын вырос неучем. В семье началась череда ссор, после одной из которых молодые решили съехать к деду мальчика в Бийск.

"Его мать знала, где мы, но всё равно подала заявление в полицию о том, что её сын пропал и что я его развращаю. Его объявили в розыск и нашли вместе со мной. Потом был суд в Новосибирске по ч. 1 ст. 135 УК РФ "Развратные действия". Конечно, я просила судью простить нас", — рассказывает девушка.

В итоге суд принял решение назначить девушке восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Попытка обжаловать приговор не увенчалась у Светланы успехом, поэтому в ближайшее время она должна отправиться в колонию.

По её словам, это никак не скажется на её отношениях с возлюбленным, который попросил её руки, едва достигнув 16-летнего возраста. Девушка теперь планирует подавать кассационную жалобу и добиваться своего оправдания. Она также заявила, что не держит никакого зла на мать своего будущего супруга.