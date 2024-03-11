На Урале учителя отпраздновали 8 Марта сценкой из фильма, но их обвинили в разврате
В Екатеринбурге учительниц гимназии обвинили в разврате за танец на празднике
В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг учителей гимназии № 161, которые во время празднования 8 Марта исполнили весьма "нетривиальный" танец. Местные увидели в действиях педагогов разврат, добавив, что такое поведение неприемлемо для сотрудников образовательного учреждения. Об этом сообщает URA.RU.
Танец учителей в екатеринбургской школе. Видео © t.me / Злой Екатеринбург
Инцидент уже прокомментировали в местной мэрии. Там уточнили, что во время празднования проводился конкурс для учителей, где пародировались персонажи из фильмов, а также добавили, что выступление не отражает полного содержания мероприятия.
"В преддверии Международного женского дня в школе № 161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса "А ну-ка, девушки". По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма "От заката до рассвета", — пояснили в администрации Екатеринбурга.
А ранее Life.ru сообщал, что в Кирове задержали преподавателя по радиоделу по обвинению в приставаниях к школьницам. Близняшки из девятого класса заявили, что он целовал их и трогал за разные места. По их словам, домогательства продолжались с 2017 по 2020 год.
t.me / Злой Екатеринбург