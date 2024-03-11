На Урале учителя отпраздновали 8 Марта сценкой из фильма, но их обвинили в разврате

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг учителей гимназии № 161, которые во время празднования 8 Марта исполнили весьма "нетривиальный" танец. Местные увидели в действиях педагогов разврат, добавив, что такое поведение неприемлемо для сотрудников образовательного учреждения. Об этом сообщает URA.RU.

Танец учителей в екатеринбургской школе. Видео © t.me / Злой Екатеринбург

Инцидент уже прокомментировали в местной мэрии. Там уточнили, что во время празднования проводился конкурс для учителей, где пародировались персонажи из фильмов, а также добавили, что выступление не отражает полного содержания мероприятия.

"В преддверии Международного женского дня в школе № 161 состоялся праздник для педагогов в формате конкурса "А ну-ка, девушки". По условиям одного из конкурсов, нужно было угадать фильм, музыка из которого звучала, и станцевать в образе героини фильма. В номере, который попал на видео, учитель выступает в образе героини фильма "От заката до рассвета", — пояснили в администрации Екатеринбурга.