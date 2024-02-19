В Кирове преподавателя обвинили в домогательствах к школьницам-близняшкам

В Кирове задержали преподавателя по радиоделу, которого обвинили в том, что он несколько лет домогался школьниц. По данным SHOT, страшную историю поведали близняшки, ныне обучающиеся в девятом классе. По их словам, учитель из лаборатории радиоспорта местного "Кванториума" в период с 2017 по 2020 год прямо в аудитории центра технического творчества после занятий целовал их и трогал за разные места. Тогда им было по десять лет, а педагогу — 65.