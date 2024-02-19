В Кирове преподавателя обвинили в домогательствах к школьницам-близняшкам
SHOT: В Кирове преподавателя по радиоделу обвинили в домогательствах к школьницам
В Кирове преподавателя обвинили в домогательствах до школьниц. Обложка © SHOT
В Кирове задержали преподавателя по радиоделу, которого обвинили в том, что он несколько лет домогался школьниц. По данным SHOT, страшную историю поведали близняшки, ныне обучающиеся в девятом классе. По их словам, учитель из лаборатории радиоспорта местного "Кванториума" в период с 2017 по 2020 год прямо в аудитории центра технического творчества после занятий целовал их и трогал за разные места. Тогда им было по десять лет, а педагогу — 65.
Преподаватель из Кирова, домогавшийся учениц. Фото © SHOT
Учителя уже задержали, на данный момент он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Известно, что ранее мужчина был награждён нагрудным знаком "Почётный радист РФ".
Ранее в подмосковной Балашихе задержанный педофил, который оголился перед школьницей, по неизвестной причине умер в отделении полиции. Причины смерти установит следствие.