Школьник воткнул ручку в бедро девятикласснику в Екатеринбурге 12 апреля, 09:58 Школьник воткнул ручку в бедро своему приятелю. Обложка © Freepik / zaozaa09

В Екатеринбурге десятиклассник воткнул ручку в бедро девятикласснику, потому что тот его постоянно провоцировал. Пострадавшего доставили в больницу. О случившемся пишет Ural Mash.

Инцидент произошёл в 151-й городской школе. Ученик девятого класса, по словам учащихся, давно известен своим плохим поведением, а также он имеет давний конфликт со своим приятелем на год старше него. 11 апреля ребята вновь повздорили, десятиклассник схватил ручку и воткнул её в бедро девятикласснику.

По предварительной информации, у пострадавшего повреждена артерия. Его госпитализировали после оказания первой помощи школьной медсестрой. Сейчас к делу подключилась полиция. Устанавливаются все обстоятельства ссоры. По данным журналистов, напавший мальчик уже стоял на учёте в ПДН.

Ранее сообщалось, что московский школьник сломал другу позвоночник во время игры на перемене. Мальчик сначала скрутил его руками, а потом "ради прикола" решил перевернуть вверх ногами.

Авторы Татьяна Миссуми