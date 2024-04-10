Life.ru публикует видео с детской площадки, где едва не разбился школьник

В Москве 10-летний ребёнок пострадал после падения с порвавшейся тарзанки в парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета РФ.

Детская площадка в Москве. Видео © Предоставлено Life.ru от Livecorr (доступно на Android и iOS)

Всё произошло сегодня на детской площадке в Нескучном саду. 10-летний мальчик катался на тарзанке, но внезапно у неё оторвался трос. В итоге ребёнок упал с высоты, ударился о землю и потерял сознание. Его увезли на скорой, а врачи диагностировали сотрясение мозга.

"По данному факту Замоскворецким межрайонным следственным отделом Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении ведомства.