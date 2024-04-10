Life.ru публикует видео с детской площадки, где едва не разбился школьник
Мальчик получил сотрясение мозга после падения с порвавшейся тарзанки в Москве
В Москве 10-летний ребёнок пострадал после падения с порвавшейся тарзанки в парке Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета РФ.
Всё произошло сегодня на детской площадке в Нескучном саду. 10-летний мальчик катался на тарзанке, но внезапно у неё оторвался трос. В итоге ребёнок упал с высоты, ударился о землю и потерял сознание. Его увезли на скорой, а врачи диагностировали сотрясение мозга.
"По данному факту Замоскворецким межрайонным следственным отделом Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве пятилетняя девочка получила сотрясение мозга. Всё произошло в её день рождения в развлекательном павильоне "Туса-Джуса" в ТЦ "Филион". Во время конкурса аниматор попросил детей прыгнуть на шарики, чтобы их лопнуть. Именинница сделала это, но неудачно приземлилась и ударилась головой о кафельную плитку.