Девятилетняя девочка провалилась в открывшийся люк во время хоррор-квеста в ТЦ в Москве. Ребёнка госпитализировали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Девятилетняя девочка упала в открывшийся люк на хоррор-квесте в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по её результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении надзорного органа.

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 30 марта. Как узнал SHOT, в тот день школьница вместе с подружкой пошла на хоррор-квест "Погружение", однако их веселье долго не продлилось. В какой-то момент во время прохождения испытаний девочка оступилась и полетела с высоты 2,5 метра в неожиданно открывшуюся нишу. Малышка сильно ударилась головой и перепугалась, к счастью, никаких переломов она не получила.