"Прыгали на мне": Отправившийся с квеста в Москве в больницу подросток рассказал, что испытал
Пострадавший на квесте в Москве подросток просил остановиться, но его не слушали
Пострадавший на квесте в Москве подросток. Обложка © T.me / SHOT
Подросток, который пострадал от актёров во время хоррор-квеста в Москве, рассказал, что после инцидента несколько дней не мог нормально ходить, а его тело было покрыто синяками. На следующий день, когда он не смог встать с кровати, ему пришлось вызвать скорую. В больнице мальчику диагностировали защемление нерва.
"Меня били кулаками и ногами, прыгали на мне. И они не останавливались, когда мы просили", — рассказал молодой человек в беседе с SHOT.
Пострадавший на квесте в Москве подросток. Фото © T.me / SHOT
Школьник пожаловался, что его и его друзей не выпустили с квеста, несмотря на их просьбы и использование специального жеста перед камерой, за которой наблюдали администраторы. Несмотря на это, семья парня отказывается подавать заявление в полицию, так как подростки сами выбрали максимальный уровень тактильности перед началом мероприятия.
Напомним, актёры хоррор-квеста в Москве перестарались с запугиванием и слишком сильно затолкали школьника. В результате ему потребовалась медицинская помощь. Мальчик не мог встать с кровати, а всё его тело покрылось синяками.