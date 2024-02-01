"Прыгали на мне": Отправившийся с квеста в Москве в больницу подросток рассказал, что испытал

Подросток, который пострадал от актёров во время хоррор-квеста в Москве, рассказал, что после инцидента несколько дней не мог нормально ходить, а его тело было покрыто синяками. На следующий день, когда он не смог встать с кровати, ему пришлось вызвать скорую. В больнице мальчику диагностировали защемление нерва.

"Меня били кулаками и ногами, прыгали на мне. И они не останавливались, когда мы просили", — рассказал молодой человек в беседе с SHOT.

Пострадавший на квесте в Москве подросток. Фото © T.me / SHOT