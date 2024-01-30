В Думе требуют запретить хоррор-квесты из-за слёгшего после игры школьника из Москвы

Депутат Госдумы Сергей Колунов потребовал запретить проводить тактильные хоррор-квесты в России из-за случая в Москве, когда после такого развлечения подростку понадобилась медицинская помощь. По мнению парламентария, это не первое ЧП с такими последствиями.

Он отметил, что сейчас организаторы московского квеста, где пострадал ребёнок, пытаются свалить всё на мальчика, говоря, что его предупреждали о сложности игры, но он всё равно согласился. Однако депутат задался вопросом, как подросток может получить ушибы грудной клетки и прочие травмы на квесте, где в теории должны только касаться людей. Колунов отметил, что такая ситуация случается не в первый раз, поэтому необходимо принимать меры.

"Среди них — запрет жестоких квестов тактильного формата. Пугать любителей ужасов можно без "битья", это очевидно. Просто в таком случае организаторам нужно постараться — подумать над сценарием, костюмами, музыкальным сопровождением и прочим. Битья быть не должно! Люди не должны платить за собственные избиения", — заявил депутат в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Кроме того, Колунов отметил, что необходимо установить строгий контроль за актёрами, работающими в таких организациях. Он предложил обязать аниматоров проходить тестовые задания, а также проводить пробные квесты под наблюдением специалистов, которые покажут уровень профессионализма.