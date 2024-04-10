День рождения 5-летней малышки обернулся кошмаром из-за конкурса с шарами от Леди Баг Девочка получила сотрясение мозга, прыгнув на шар в детской комнате ТЦ в Москве 10 апреля, 10:53 Ребёнок получил сотрясение мозга в детской комнате в ТЦ. Обложка © Freepik

В Москве пятилетняя девочка прыгнула на воздушный шар, чтобы лопнуть его, но упала и получила сотрясение мозга. Мать ребёнка винит во всём аниматора, который придумал такой конкурс в детской комнате торгового центра. Об этом пишет SHOT.

Инцидент произошёл в день рождения малышки в развлекательном павильоне "Туса-Джуса" в ТЦ "Филион". Родители наняли аниматора в костюме Леди Баг для развлечения гостей. Во время одного из конкурсов весёлый персонаж попросил детей прыгнуть на шарики, чтобы их лопнуть. Именинница сделала это, но неудачно приземлилась. Девочка ударилась головой о кафельную плитку.

Вместе с мамой пострадавшую отправили в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга. Семья хочет привлечь администратора к ответственности, полагая, что конкурс не подходил детям, так как пол не имел мягкого покрытия, а шар доходил девочке почти до пояса.

Ранее сообщалось, что в Москве 10‑летняя девочка получила ожоги второй степени в свой день рождения. Всему виной вылитый на неё жидкий азот, которым воспользовалась приглашённая к юной имениннице девушка-аниматор. Праздник проходил в семейном парке "Zамания" в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице.

Авторы Татьяна Миссуми