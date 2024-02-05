Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Затонувший с экипажем вертолёт Ми-8 нашли на глубине 42 метра в Онежском озере

Экс-спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло внесли в реестр экстремистов

Путин подписал указ о смене гендиректора МИД России

В Иране обнаружили губную помаду возрастом 4 тысячи лет

Стало известно об успехах наших военных близ Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки

Глава "Интер РАО" рассказал Путину о зашкаливающих энерготарифах на Западе

Российские космонавты расписали дефекты МКС на 40 страницах

Токаев отправил в отставку Правительство Казахстана

В Грузии предъявили видео изъятия украинской взрывчатки, которую везли в Россию

Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом

Россиянка вцепилась в лицо аниматору за "невесёлый" день рождения дочери в стиле Гэтсби

В Москве заказчица исцарапала лицо аниматору, которая "плохо" развлекала детей

5 февраля, 13:32
Аниматор, на которую накинулась заказчица в Москве. Обложка © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Аниматор, на которую накинулась заказчица в Москве. Обложка © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

В Москве женщина напала на аниматора, которая якобы недостаточно хорошо развлекала детей во время праздника. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Аниматор, на которую накинулась заказчица в Москве. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Предпринимательница пригласила аниматора на 10-летие своей дочери в стиле Гэтсби. Тусовка проходила в арендованном лимузине, который несколько часов катал гостей и саму девочку по Москве. В это время нанятая артистка должна была развлекать компанию в салоне авто. Однако некоторые из приглашённых отвлекались на мобильники, тогда бизнесвумен сделала замечание аниматору.

В конце мероприятия заказчица заплатила за услугу только 10 тысяч рублей вместо обещанных 16 тысяч. Тогда девушка потребовала полной оплаты. В ответ женщина накинулась на неё, ударила по голове и исцарапала лицо. Пострадавшая написала заявление в полицию. Она также просит возместить ей ежемесячную зарплату, потому что сейчас не может работать.

Обвиняемая является совладелицей столичной компании "Сипиай групп", которая организует крупные ивенты. По её словам, она никого не била, а лишь попыталась отвести "кричащего аниматора" в сторону, когда та якобы начала возмущаться низкой оплатой в присутствии детей.

Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка
Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка

Ранее сообщалось, что у двоих мужчин, отвозивших своих детей в детский сад в Удмуртии, случился конфликт из-за парковочного места и один из них жестоко избил другого, не смутившись присутствия шестилетнего сына. У мальчика, который наблюдал, как бьют его отца, упавшего на землю, случился приступ истерики.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!