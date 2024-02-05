Россиянка вцепилась в лицо аниматору за "невесёлый" день рождения дочери в стиле Гэтсби В Москве заказчица исцарапала лицо аниматору, которая "плохо" развлекала детей 5 февраля, 13:32 Аниматор, на которую накинулась заказчица в Москве. Обложка © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

В Москве женщина напала на аниматора, которая якобы недостаточно хорошо развлекала детей во время праздника. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Аниматор, на которую накинулась заказчица в Москве. Видео © t.me / SHOT ПРОВЕРКА

Предпринимательница пригласила аниматора на 10-летие своей дочери в стиле Гэтсби. Тусовка проходила в арендованном лимузине, который несколько часов катал гостей и саму девочку по Москве. В это время нанятая артистка должна была развлекать компанию в салоне авто. Однако некоторые из приглашённых отвлекались на мобильники, тогда бизнесвумен сделала замечание аниматору.

В конце мероприятия заказчица заплатила за услугу только 10 тысяч рублей вместо обещанных 16 тысяч. Тогда девушка потребовала полной оплаты. В ответ женщина накинулась на неё, ударила по голове и исцарапала лицо. Пострадавшая написала заявление в полицию. Она также просит возместить ей ежемесячную зарплату, потому что сейчас не может работать.

Обвиняемая является совладелицей столичной компании "Сипиай групп", которая организует крупные ивенты. По её словам, она никого не била, а лишь попыталась отвести "кричащего аниматора" в сторону, когда та якобы начала возмущаться низкой оплатой в присутствии детей.

Ранее сообщалось, что у двоих мужчин, отвозивших своих детей в детский сад в Удмуртии, случился конфликт из-за парковочного места и один из них жестоко избил другого, не смутившись присутствия шестилетнего сына. У мальчика, который наблюдал, как бьют его отца, упавшего на землю, случился приступ истерики.

Авторы Татьяна Миссуми