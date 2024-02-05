Ссора отцов из-за парковки у детсада вылилась в кровавое побоище на глазах у рыдающих малышей

У двоих мужчин, отвозивших своих детей в детский сад в Удмуртии, случился конфликт из-за парковочного места, и один из них жестоко избил другого, не смутившись присутствия шестилетнего сына. У мальчика, который наблюдал, как бьют его отца, упавшего на землю, случился приступ истерики. Об этом сообщает SHOT.

Игорь Плотников о конфликте с избившим его у детского сада № 20 в Сарапуле Артуром Закировым. Видео © t.me / SHOT

"Он меня ударил плечом. Я к нему начал подходить и говорю: "Что ты делаешь?" Ничего в дальнейшем не помню. Сын рассказывает с волнением, что последовала серия ударов, после которых я упал. Меня просто избивали лежачего. Каждый раз, когда я пытался встать, он меня пинал по лицу. Жена его видела и говорила неоднократно ему: "Перестань!" — рассказал пострадавший.

Всё случилось у детского сада № 20 в Сарапуле. Как рассказал пострадавший — 53-летний Игорь Плотников, отец другого ребёнка из того же садика — Артур Закиров — около месяца назад обругал его за то, что тот припарковался на единственном оставшемся свободным месте, но тогда конфликт удалось уладить словами.

Но вот недавно они снова встретились на узкой дорожке около детского сада. По словам пострадавшего, Артур, видимо, всё ещё не отпустивший ситуацию с парковочным местом, сильно толкнул Игоря плечом, когда проходил мимо, а услышав: "Что ты делаешь?", начал расправу. За этим в шоке наблюдал шестилетний сын Игоря.