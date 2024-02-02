Избивший ребёнка в магазине под Курском неадекват четыре раза за день приходил за водкой

Мужчина, который ударил четырёхлетнего мальчика в голову в супермаркете под Курском, перед нападением четыре раза за день приходил в этот магазин за водкой. Об этом сообщает SHOT.

Пьяного Мухамеда Гулаева задержала полиция за нападение на ребёнка в курской "Пятёрочке". Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, сотрудники магазина в Курчатове рассказали, что 55-летний Мухамед Г. пришёл к ним в пятый раз, когда напал на мальчика. Когда мужчину спросили, зачем он это сделал, тот задал лишь один вопрос: "Разве это ребёнок?" Гулаев отказался проходить медосвидетельствование после приезда полицейских. Известно, что он приехал в Курчатов из Ингушетии за день до инцидента, чтобы устроиться там на работу.

Пьяный неадекват ударил маленького ребёнка по голове в магазине в городе Курчатове Курской области. Видео © t.me / SHOT

Представитель Республики Ингушетия в Курской области Хасан Цароев осудил действия Гулаева. По его словам, всякий, кто поднял руку на ребёнка, должен быть осуждён.

"Мы веками жили в мире и согласии с великим русским народом, вместе защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, сегодня вместе сражаемся на полях СВО. И мы не хотим, чтобы из-за одного негодяя легла тень на весь достойный героический народ", — заявил Цароев.

В отношении Гулаева возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего. Мужчине грозит 15 лет колонии. Сразу после того, как протрезвел, нападавший раскаялся в содеянном.