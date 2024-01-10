Психиатр усомнилась в адекватности мужчины, пытавшегося задушить девочку в Москве

У гражданина Киргизии, который напал в Москве на шестилетнюю девочку в магазине, может быть психическое расстройство эндогенного характера вроде шизофрении. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-психиатр Наталия Сухотёплая.

Она пояснила, что при таком диагнозе мужчине могло что-то показаться из-за галлюцинаций. Дело в том, что у таких людей часто бывают так называемые императивные голоса, приказывающие что-то делать или нападать.

Правда, причина может крыться и в другом. По мнению психиатра, всему виной могут быть наркотики или алкоголь. Например, при белой горячке человек может слышать голоса или подвергаться "бредовым включениям".

"Тут может быть три варианта: шизофрения, алкоголизм или наркомания. Если психически нездоровый человек совершил противоправное действие, на него напишут заявление и возбудят затем уголовное дело, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. В её результате нападавшего признают либо вменяемым, либо нет", — пояснила Сухотёплая.

Человеку, которого признают невменяемым, назначается судом принудительное лечение в психиатрическом стационаре соответствующего типа. Лечение по суду длится минимум полгода, а то и год-полтора, резюмировала врач.