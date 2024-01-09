"Я ради прикола": Появилось видео, как киргиз чуть не задушил малышку в московском магазине
Момент нападения киргиза на 6-летнюю девочку в магазине в Москве попал на видео
Нападение гражданина Киргизии на шестилетнюю девочку в мясном магазине в Москве попало на видео. На опубликованных телеграм-каналом Mash кадрах видно, как мужчина вцепился в малышку и едва её не задушил.
Нападение гражданина Киргизии на шестилетнюю девочку в Москве. Видео © t.me / Mash
На предоставленных кадрах можно увидеть, как 43-летний гражданин Киргизии покупает водку и, не отходя от прилавка, залпом выпивает её. В какой-то момент у кассы образуется очередь, в которой пьяный дебошир увидел шестилетнюю девочку. Внезапно он подошёл к ней и начал душить на глазах у шокированных родителей и посетителей магазина.
Злоумышленника быстро успокоил глава семейства и повалил на пол. Сам гражданин Киргизии объяснил свой поступок тем, что просто хотел "приколоться". В настоящее время он задержан.
Напомним, 6 января гражданин Киргизии напал на шестилетнюю девочку в магазине в Москве. Мигрант схватил ребёнка за шею и угрожал убить его на глазах у родителей, но отец малышки скрутил злоумышленника и удерживал его до приезда полиции. Позже стало известно, что иностранца доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. В ходе допроса он признал вину и раскаялся, скоро ему предъявят обвинение.
t.me / Mash