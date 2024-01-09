Напавший на 6-летнюю девочку в Москве беспробудно пил неделю

Гражданина Киргизии, который напал на девочку в столичном магазине и угрожал свернуть ей шею, доставили в подразделение ГСУ СК по Москве. В ходе допроса иностранец признал вину и раскаялся, скоро ему предъявят обвинение. Как сообщает SHOT, злоумышленник беспробудно пил неделю, начав с самой новогодней ночи.

Напавшего на девочку в магазине в Москве доставили в СК. Видео © Telegram / Столичный СК

По данным телеграм-канала, поздно вечером 1 января у мужчины началось серьёзное похмелье: он потерял сознание на улице и был доставлен в одну из столичных больниц. Иностранец думал, что это инфаркт, однако, протрезвев, всё равно продолжил "праздновать". А через неделю решил напасть на девочку в магазине, после чего его увезли в психиатрическую лечебницу.