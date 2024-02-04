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4 февраля, 12:42

"Мне показали — я не поверил": Избивший мальчика в курском магазине заявил о пробелах в памяти

Напавший на ребёнка в курском магазине заявил, что был чересчур пьян

55-летний Мухамед Гулаев, который напал на ребёнка в "Пятёрочке" в Курчатове, заявил, что в этот момент был очень пьян. По его словам, о случившемся он вспомнил только утром, после того как ему показали видео. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, сообщает SHOT.

Мухамед Гулаев рассказал о нападении на ребёнка в "Пятёрочке". Видео © T.me / SHOT

"Я не знал, что я натворил. Мне показали — я не поверил. Такого я никогда в жизни не сделал бы. Это ребёнок. Конечно, я не соображал. Чересчур пьяный. Утром мне показали — чуть с ума не сошёл. <...> Я детей люблю. Дети для меня священные", — сказал Гулаев, добавив, что готов понести наказание.

За день до инцидента мужчина приехал в Курчатов из Ингушетии, он работал вахтовым методом на Курской АЭС. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что у Гулаева есть 15-летняя дочь.

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Нападение пьяного неадеквата в "Пятёрочке" в Курской области попало на камеры видеонаблюдения магазина. На кадрах неадекват в солнцезащитных очках со всей силы бьёт малыша в голову, после чего тот падает на пол. К счастью, рядом оказались родители пострадавшего. Его отец удерживал мужчину до приезда полиции. Известно, что мужчина в этот день четыре раза приходил в магазин за водкой.

Обложка ©

T.me / SHOT

Александра Мышляева
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