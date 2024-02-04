"Мне показали — я не поверил": Избивший мальчика в курском магазине заявил о пробелах в памяти

55-летний Мухамед Гулаев, который напал на ребёнка в "Пятёрочке" в Курчатове, заявил, что в этот момент был очень пьян. По его словам, о случившемся он вспомнил только утром, после того как ему показали видео. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, сообщает SHOT.

Мухамед Гулаев рассказал о нападении на ребёнка в "Пятёрочке". Видео © T.me / SHOT

"Я не знал, что я натворил. Мне показали — я не поверил. Такого я никогда в жизни не сделал бы. Это ребёнок. Конечно, я не соображал. Чересчур пьяный. Утром мне показали — чуть с ума не сошёл. <...> Я детей люблю. Дети для меня священные", — сказал Гулаев, добавив, что готов понести наказание.

За день до инцидента мужчина приехал в Курчатов из Ингушетии, он работал вахтовым методом на Курской АЭС. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Известно, что у Гулаева есть 15-летняя дочь.