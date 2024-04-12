В Краснодаре хирурги восстановили лицо мальчика, которое целиком откусила собака

Краснодарским хирургам удалось восстановить лицо мальчика, которое откусила собака. Почти за месяц оно прижилось на 75%. Медики пришивали лицо целым лоскутом, подобная операция в России была проведена впервые, сообщил Mash.

ЧП произошло в Карачаево-Черкесии. Мальчик играл на улице и случайно забросил мяч в собачью будку. Когда ребёнок полез доставать игрушку, пёс намертво вцепился ему в лицо. Животное отгрызло ребёнку нос, часть губ и щёки. Малыша экстренно доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре.

Оперировали ребёнка 12 часов подряд. Медикам удалось по частям собрать лицо, восстановив губы, нос и мышцу рта. Донорские ткани не понадобились. Сейчас мальчик идёт на поправку. За три недели новое лицо прижилось на 70–75%.