В Иркутской области одноклассники отбили мальчика у бродячей собаки

Бродячая собака напала на 8-летнего мальчика в Братске Иркутской области. Инцидент произошёл прямо у школы. Рядом оказались одноклассники ребёнка, которые помогли спугнуть животных.

1 марта мальчик возвращался с уроков, и на стадионе около школы заметил двух собак, животные начали лаять, а затем большой пёс укусил школьника за голень.

"Он сказал, что громко звал на помощь! На крыльце школы стояли его одноклассник и старшеклассник. Они услышали, побежали к сыну и спугнули собак... Эта ситуация очень напугала ребёнка. Я попыталась его успокоить и отвезла в травмпункт", — рассказала kp.ru мать мальчика.

На эту информацию обратили внимание следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".