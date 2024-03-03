В Иркутской области одноклассники отбили мальчика у бродячей собаки
Бродячая собака напала на 8-летнего мальчика в Братске Иркутской области. Инцидент произошёл прямо у школы. Рядом оказались одноклассники ребёнка, которые помогли спугнуть животных.
1 марта мальчик возвращался с уроков, и на стадионе около школы заметил двух собак, животные начали лаять, а затем большой пёс укусил школьника за голень.
"Он сказал, что громко звал на помощь! На крыльце школы стояли его одноклассник и старшеклассник. Они услышали, побежали к сыну и спугнули собак... Эта ситуация очень напугала ребёнка. Я попыталась его успокоить и отвезла в травмпункт", — рассказала kp.ru мать мальчика.
На эту информацию обратили внимание следователи, возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
При этом на днях в Иркутской области произошло ещё одно нападение собак на ребёнка. В Шелехове пятилетнего мальчика покусали бездомные животные. Псы порвали его одежду и оставили сильнейшие укусы и ссадины по всему телу.
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