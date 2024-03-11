"Больно взглянуть": Домашний алабай разодрал лицо мальчику из Бурятии В Бурятии собака выскочила из частного двора и вгрызлась мальчику в лицо 11 марта, 15:06 В Бурятии домашняя собака набросилась на мальчика. Обложка © kp.ru

В Гусиноозёрске Республики Бурятия алабай выскочил из частного двора и вцепился 10-летнему мальчику в лицо, хозяйку собаки оштрафовали. О случившемся пишет kp.ru.

Инцидент произошёл 18 февраля, когда школьник отправился в магазин за хлебом. Из ближайшего двора выскочил огромный пёс, пробравшись в дыру в заборе. Алабай укусил ребёнка прямо в лице, а потом схватил за плечо и руку, которые меньше пострадали благодаря толстому свитеру и куртке. Соседи услышали детские крики и прогнали животное палками.

"Мне было больно взглянуть на ребёнка, на его искусанные глаз, ухо, руку и плечо. К счастью, соседи вызвали медиков", — поделилась мать пострадавшего.

Врачи наложили школьнику швы, его зрение чудом не пострадало. Хозяйка животного признала свою вину и заделала дыру в заборе. Её оштрафовали за несоблюдение условий по содержанию собаки, но заводить уголовное дело правоохранители не стали. Сейчас мальчику предстоит пройти курс уколов от бешенства, перевязок и обследований у окулиста. Мать расскзала, что также сын нуждается в помощи психолога.

Ранее сообщалось, что бродячая собака напала на 8-летнего мальчика в Братске Иркутской области. Инцидент произошёл прямо у школы. Рядом оказались одноклассники ребёнка, которые помогли спугнуть животных.

Авторы Татьяна Миссуми