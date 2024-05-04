Пятилетний мальчик умер после посещения детской площадки в ТЦ в Петербурге
В Петербурге умер 5-летний малыш после посещения детской площадки в одном из ТЦ. Обложка © Telegram / 78 | НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге после посещения одного из торговых центров был госпитализирован 5-летний мальчик с черепно-мозговой и другими травмами. Около трёх недель ребёнок находился на лечении в больнице, однако накануне скончался. Об этом пишет местный портал 78.ru.
Родители отправились в торговый центр вместе с сыном. Там ребёнок играл на детской площадке, но в какой-то момент у него начались судороги, мальчик упал и ударился. Известно, что он находился на учёте эпилептолога, невролога и психиатра. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Ранее Life.ru рассказывал, что трёхлетний ребёнок умер в Подмосковье после того, как застрял в лестнице. Малыш в этот момент спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками. Его тело было найдено с признаками механической асфиксии.