Пятилетний мальчик умер после посещения детской площадки в ТЦ в Петербурге

В Санкт-Петербурге после посещения одного из торговых центров был госпитализирован 5-летний мальчик с черепно-мозговой и другими травмами. Около трёх недель ребёнок находился на лечении в больнице, однако накануне скончался. Об этом пишет местный портал 78.ru.

Родители отправились в торговый центр вместе с сыном. Там ребёнок играл на детской площадке, но в какой-то момент у него начались судороги, мальчик упал и ударился. Известно, что он находился на учёте эпилептолога, невролога и психиатра. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.