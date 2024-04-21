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21 апреля, 15:44

В Подмосковье трёхлетний ребёнок умер, застряв между лестницей и ярусом кровати

СК завёл дело после смерти в Ногинске застрявшего на двухъярусной кровати малыша

СК РФ: В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка. Обложка © Freepik / tirachard

СК РФ: В Ногинске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка. Обложка © Freepik / tirachard

В Ногинске умер трёхлетний ребёнок, застряв в проёме между лестницей и ярусом кровати. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Трагедия произошла 20 апреля.

"В квартире в Ногинске обнаружено тело трёхлетнего мальчика с признаками механической асфиксии. По предварительным данным, ребёнок спускался с верхнего яруса кровати с деревянными ступеньками и застрял в проёме между лестницей и ярусом", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены родители и соседи. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются, добавили в ведомстве.

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Ранее в Подмосковье шестилетняя девочка умерла от случайного выстрела из пневматики. Известно, что семья была полная и благополучная: папа погибшей руководит компанией по производству металлических конструкций.

Евгения Мосс
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