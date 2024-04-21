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21 апреля, 11:14

В Подмосковье шестилетняя девочка умерла от случайного выстрела из пневматики

В Подмосковье маленькая девочка умерла из-за шальной пули в область сердца. По данным SHOT, трагедия произошла в деревне Мартемьяново Наро-Фоминского городского округа, куда днём 20 апреля к своему товарищу приехал 52-летний мужчина. Он и его 42-летний друг с дочкой пошли прогуляться на улицу, прихватив с собой пневматический пистолет, чтобы пострелять.

Когда гость передавал оружие, оно непроизвольно выстрелило прямо в грудь стоящей рядом шестилетней девочке. Отец сразу повёз её в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, ребёнок скончался. Проводится проверка.

Известно, что семья была полная и благополучная: папа погибшей руководит компанией по производству металлических конструкций. Его товарищ, привёзший оружие, — гендиректор нескольких компаний по производству пластмассовых изделий для строительства.

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Ранее в Дагестане девочка-подросток случайно выстрелила себе в голову из пневматической винтовки. Пуля прошла по касательной траектории, пострадавшая отделалась ранением. Прокуратура проведёт надзорные мероприятия.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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