В Дагестане девочка нечаянно выстрелила себе в голову из пневматической винтовки
В Кизлярском районе Дагестана девочка-подросток случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки, отделавшись касательным ранением головы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратурой республики организована проверка в связи с касательным ранением головы несовершеннолетней 2009 года рождения в Кизлярском районе ввиду неосторожного обращения с пневматической винтовкой, принадлежащей её отцу", — сказано в тексте сообщения ведомства.
Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Правоохранители проведут надзорные мероприятия, по итогам которых дадут оценку соблюдению указаний законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об оружии.
Ранее в одном из торговых центров Новосибирска эскалатор чуть не "зажевал" ребёнка. Девочка оказалась на движущихся ступеньках головой вниз. Её отец пытался в суматохе найти кнопку выключения механизма. К счастью, на помощь подоспел один из сотрудников магазина бытовой техники, который отключил эскалатор.
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