Под Курганом отец двумя ударами убил собственного ребёнка из-за плача

Жителя Курганской области отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти собственному ребёнку. Как сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Петуховского районного суда, 38-летний мужчина дважды сильно ударил малыша по голове.

По данным местного СК, трагедия произошла 27 апреля. В тот день мужчина был со своим ребёнком дома. Обвиняемый несколько раз ударил малыша по голове из-за того, что тот громко плакал. От полученных травм несовершеннолетний умер.

"Жителю Частоозерского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении следователей.

Сегодня, 3 мая, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он будет находиться до 27 июня.