Под Курганом отец двумя ударами убил собственного ребёнка из-за плача
Жителя Курганской области отправили в СИЗО по обвинению в причинении смерти собственному ребёнку. Как сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Петуховского районного суда, 38-летний мужчина дважды сильно ударил малыша по голове.
По данным местного СК, трагедия произошла 27 апреля. В тот день мужчина был со своим ребёнком дома. Обвиняемый несколько раз ударил малыша по голове из-за того, что тот громко плакал. От полученных травм несовершеннолетний умер.
"Жителю Частоозерского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", — говорится в сообщении следователей.
Сегодня, 3 мая, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу. В СИЗО он будет находиться до 27 июня.
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