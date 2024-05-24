В Уфе трёхлетнюю девочку чуть не убил проглоченный железный котёнок В Уфе врачи прооперировали 3-летнюю девочку, проглотившую игрушку в форме кота 24 мая, 13:15 В Уфе девочка проглотила игрушку. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин

В Уфе трёхлетняя девочка во время игры проглотила металлическую игрушку в форме котёнка, с болями в груди её доставили в больницу. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Ребёнка спасло то, что родители были дома и вовремя заметили, что дочь что-то взяла в рот. Металлический предмет вызвал сильные спазмы в животе, а также резкие боли в грудной клетке. Семья тут же отвезла малышку в Республиканскую детскую клиническую больницу.

"Пациентку госпитализировали в хирургическое отделение, где провели ригидную эзофагоскопию и удалили инородное тело", — пояснил Рахматуллин. Сейчас с девочкой всё в порядке.

Ранее сообщалось, что с укусами змей в хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступили два ребёнка — десятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка. Дети гуляли в поле, заметили нескольких змей и попытались их схватить, что стало причиной укусов.

Авторы Татьяна Миссуми