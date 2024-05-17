Прогулка по полю и фотосессия со змеёй обернулись для подростков госпитализацией

С укусами змей в хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступили два ребёнка — десятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка. Гуляя в поле, подросток не заметил, как наступил на змею, в результате чего она его укусила. Школьница же вовсе решила сфотографироваться с ней.

"Врачи приёмного отделения осмотрели пациентов, госпитализировали в детское хирургическое отделение, назначили необходимое лечение. К счастью, в обоих случаях змеи оказались неядовитыми, и спустя непродолжительный период стационарного лечения дети были выписаны домой с выздоровлением под наблюдение врачей амбулаторно-поликлинического звена", — сообщил заведующий детским хирургическим отделением, главный внештатный детский хирург Минздрава МО Владимир Трунов.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать технику безопасности. Во время прогулок по полям и в лесной местности внимательно смотреть под ноги, при обнаружении змеи ни в коем случае не приближаться к ней, тем более не пытаться взять её в руки. Если укус всё же произошёл, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, не стоит паниковать и волноваться, так как это ускоряет сердцебиение, что способствует более быстрому проникновению яда в кровь.

"Дышите медленно и глубоко. Внимательно осмотрите место укуса. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, ведь такой подход грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода", — посоветовал заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии врач травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.

Кроме того, ни в коем случае нельзя отсасывать яд, так как есть большая вероятность его проникновения через слизистую рта. Место укуса нужно обработать антисептиком, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки или йодом. Но нельзя перетягивать пострадавшую руку или ногу жгутом — это только усилит воздействие яда и может привести к некрозу, предупредил врач.