Шипит и кидается: Огромная змея испугала офисный планктон в Москве

В одном из офисных зданий в центре Москвы средь бела дня объявилась большая и, вполне вероятно, ядовитая змея. Источник в экстренных службах рассказал журналистам, что на место выдвинулись специалисты. По словам одного из работников организации, метровую полосатую рептилию жёлтого цвета удалось поймать в ведро.

В одном из офисных зданий в центре Москвы поймали змею. Видео © 360.ru

"С улицы попала, наверное. Может, у кого в сумке была, может, кто-то в пакете пронёс", — отметил он в беседе с 360.ru.