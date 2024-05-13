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13 мая, 13:26

Шипит и кидается: Огромная змея испугала офисный планктон в Москве

В одном из офисных зданий в центре Москвы поймали змею

В одном из офисных зданий в центре Москвы средь бела дня объявилась большая и, вполне вероятно, ядовитая змея. Источник в экстренных службах рассказал журналистам, что на место выдвинулись специалисты. По словам одного из работников организации, метровую полосатую рептилию жёлтого цвета удалось поймать в ведро.

В одном из офисных зданий в центре Москвы поймали змею. Видео © 360.ru

"С улицы попала, наверное. Может, у кого в сумке была, может, кто-то в пакете пронёс", — отметил он в беседе с 360.ru.

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Напомним, в апреле в многоквартирный дом в Москве заползла неизвестная чёрная змея. Её заметили в подъезде. Спасатели отловили незваную гостью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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