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29 ноября, 09:47

Житель Подмосковья нашёл в подъезде двухметрового питона, отмыл его и оставил у себя

"360": Житель Подмосковья нашёл огромного питона в подъезде и решил его приютить

Житель Одинцовского округа Подмосковья обнаружил змею в подъезде дома и приютил её у себя. По всей видимости, двухметровый питон сбежал из чьей-то квартиры. Хозяина найти не удалось, в чате ЖК на новость о найденном пресмыкающемся никто не откликнулся, поэтому теперь склизкий питомец обживается на новом месте.

Житель Одинцовского округа Подмосковья нашёл и приютил двухметрового питона. Видео © T.me / Телеканал "360"

По словам мужчины, питона он нашёл в плохом состоянии. От пресмыкающегося неприятно пахло, поэтому пришлось сполоснуть его в домашней ванне. Новый владелец решил покормить рептилию мясом, но от такого обеда она отказалась.

"Дал ей мясо, но она есть не стала. Говорят, нужно живую мышь ей давать", — рассказал мужчина телеканалу "360".

Через пару дней питон уже чувствовал себя как дома. Новый владелец рассказал, что пока рептилия поживёт у него. По его словам, змея уже успела облюбовать место под батареей.

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А ранее Лайф рассказывал, как змеи заползают в многоэтажки Москвы. Оказывается, "путешествие" змеи может начаться из-за незакрытой двери. Ползучего гостя также могут нечаянно принести к вам в квартиру в сумке или одежде. Но бояться нечего, так как 99% змей, которых содержат дома, не ядовиты и вреда причинить не могут.

Обложка ©

Freepik / Vecstock

Александра Мышляева
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