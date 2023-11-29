Житель Подмосковья нашёл в подъезде двухметрового питона, отмыл его и оставил у себя

Житель Одинцовского округа Подмосковья обнаружил змею в подъезде дома и приютил её у себя. По всей видимости, двухметровый питон сбежал из чьей-то квартиры. Хозяина найти не удалось, в чате ЖК на новость о найденном пресмыкающемся никто не откликнулся, поэтому теперь склизкий питомец обживается на новом месте.

Житель Одинцовского округа Подмосковья нашёл и приютил двухметрового питона. Видео © T.me / Телеканал "360"

По словам мужчины, питона он нашёл в плохом состоянии. От пресмыкающегося неприятно пахло, поэтому пришлось сполоснуть его в домашней ванне. Новый владелец решил покормить рептилию мясом, но от такого обеда она отказалась.

"Дал ей мясо, но она есть не стала. Говорят, нужно живую мышь ей давать", — рассказал мужчина телеканалу "360".

Через пару дней питон уже чувствовал себя как дома. Новый владелец рассказал, что пока рептилия поживёт у него. По его словам, змея уже успела облюбовать место под батареей.