Серпентолог объяснил, как змеи заползают в многоэтажки Москвы

На просторах Интернета всё чаще можно встретить новости, что московские многоэтажки атакуют змеи. По словам серпентолога Владимира Черлина, в столичных домах в большинстве случаев можно наткнуться на домашнюю змею соседа, которая не принесёт вреда. Он отметил, что побег для пресмыкающегося — дело свойственное, поэтому даже верхние этажи не станут проблемой для ползучего.

"Змея может приподнять стекло и вылезти из террариума. Есть террариумы, которые закрываются дверцами. Тут мало ли что может быть. Забыл дверцу закрыть или защёлку крутануть", — рассказал эксперт aif.ru.

"Путешествие" змеи может начаться из-за незакрытой двери. Ползучего гостя также могут нечаянно принести к вам в квартиру в сумке или одежде. Но серпентолог успокоил, объяснив, что 99% процентов змей, которых содержат дома, не ядовиты и вреда они причинить не могут.

Однако змеи и сами способны приползать к жителям даже верхних этажей по трубам канализации или вентиляции. Появиться такая гостья может из унитаза, предупредил Черлин. Провернуть такое может только очень маленькая змея, а при виде опасности она сама сбежит.

По словам эксперта, многим ползучим свойственно затаиваться в углу, но в этом случае вреда они не причинят. Укусить внезапно они могут в среде обитания — в лесу, когда человек собирает грибы или ягоды.