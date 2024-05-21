В Иркутске в животе двухлетней девочки врачи нашли крейсер "Аврора" В Иркутске врачи спасли девочку, которая проглотила игрушечный кораблик 21 мая, 11:40 В Иркутске врачи спасли девочку, которая съела игрушечный крейсер "Аврора". Фото © Сайт ОГАУЗ ГИМДКБ

В Иркутске в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу попала двухлетняя девочка. Осмотрев её рентгеновские снимки, врачи были шокированы. В пищеводе ребёнка застрял металлический игрушечный крейсер "Аврора". Оказалось, что малышка проглотила часть конструктора во время игры.

"Мы сразу заметили, что эта вещь имеет довольно острые выступающие части. Они цеплялись за стены пищевода девочки и царапали его", — рассказал врач отделения эндоскопии ДКБ Илья Пикало в беседе с kp.ru.

В Иркутске врачи спасли девочку, которая съела игрушечный крейсер "Аврора". Фото © Сайт ОГАУЗ ГИМДКБ

Изъять игрушку оказалось сложнее, чем обычные находки в виде монет и прочих гладких предметов, однако специалисты справились и после "абордажа" оставили девочку под наблюдением медперсонала.

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Авторы Николай Рюмин