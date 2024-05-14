Россиянка собрала в желчном пузыре две сотни камней. Хирургам пришлось удалить весь орган
Подмосковные врачи спасли женщину, в желчном пузыре которой нашли 200 камней
Камни, которые удалили хирурги из желчного пузыря жительницы Коломны. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области
Подмосковные хирурги спасли 40-летнюю жительницу Коломны, в желчном пузыре которой находилось свыше 200 камней разного размера. О страшной находке женщина узнала случайно во время УЗИ. По словам врачей, в этом и заключается коварство желчнокаменной болезни — долгое время она протекает без симптомов.
"Учитывая множественность камней, во избежание возможных осложнений в будущем, было принято решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около 40 минут", — отметил хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров.
Врач пояснил, что камни в желчном пузыре — достаточно распространённое явление, однако в таком возрасте большое их количество — редкость. К счастью, пациентку уже выписали из больницы. Медики предупредили, что при игнорировании болезни может развиться острый холецистит — воспаление желчного пузыря.
Уберечься от камней помогут здоровое питание и ежедневная физическая активность. Если же их уже обнаружили, важно срочно посетить доктора во избежание самых трагичных последствий.
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