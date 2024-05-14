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14 мая, 10:48

Россиянка собрала в желчном пузыре две сотни камней. Хирургам пришлось удалить весь орган

Подмосковные врачи спасли женщину, в желчном пузыре которой нашли 200 камней

Камни, которые удалили хирурги из желчного пузыря жительницы Коломны. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области

Камни, которые удалили хирурги из желчного пузыря жительницы Коломны. Обложка © Министерство здравоохранения Московской области

Подмосковные хирурги спасли 40-летнюю жительницу Коломны, в желчном пузыре которой находилось свыше 200 камней разного размера. О страшной находке женщина узнала случайно во время УЗИ. По словам врачей, в этом и заключается коварство желчнокаменной болезни — долгое время она протекает без симптомов.

"Учитывая множественность камней, во избежание возможных осложнений в будущем, было принято решение удалить весь желчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших по размеру прокола и длилась около 40 минут", — отметил хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров.

Врач пояснил, что камни в желчном пузыре — достаточно распространённое явление, однако в таком возрасте большое их количество — редкость. К счастью, пациентку уже выписали из больницы. Медики предупредили, что при игнорировании болезни может развиться острый холецистит — воспаление желчного пузыря.

Уберечься от камней помогут здоровое питание и ежедневная физическая активность. Если же их уже обнаружили, важно срочно посетить доктора во избежание самых трагичных последствий.

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Ранее Life.ru писал о спасении женщины из Подмосковья, которая подавилась шашлыком на пикнике. Кусок мяса застрял у неё в пищеводе. По словам врачей, если бы пища попала в трахею, всё могло бы закончиться трагедией.

Никита Осипов
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