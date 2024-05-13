В Подмосковье женщина подавилась шашлыком на пикнике, но её чудом удалось спасти

Обыкновенный пикник с шашлыками едва не стал трагедией для жительницы Сергиево-Посадского городского округа. Во время употребления еды на природе 55-летняя женщина подавилась куском мяса. Скорая помощь доставила её в приёмное отделение местной больницы. Обследование показало, что кусок мяса застрял в пищеводе. Врачи отмечают, что, в случае если бы пища попала в трахею, последствия могли бы быть печальными.