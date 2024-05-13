В Подмосковье женщина подавилась шашлыком на пикнике, но её чудом удалось спасти
В Сергиевом Посаде спасли женщину, подавившуюся шашлыком
Женщина подавилась шашлыком, и её чудом спасли. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Обыкновенный пикник с шашлыками едва не стал трагедией для жительницы Сергиево-Посадского городского округа. Во время употребления еды на природе 55-летняя женщина подавилась куском мяса. Скорая помощь доставила её в приёмное отделение местной больницы. Обследование показало, что кусок мяса застрял в пищеводе. Врачи отмечают, что, в случае если бы пища попала в трахею, последствия могли бы быть печальными.
"При помощи эндоскопа мы низвели непрожёванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача", — рассказала заведующая хирургическим отделением № 3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова, её слова приводит пресс-служба Минздрава Московской области.
Врачам не всегда удаётся спасти давящихся пациентов, порой такие случаи кончаются плачевно. Ранее Life.ru рассказывал, как в Ингушетии ребёнок поперхнулся карамелькой и умер.