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15 февраля, 10:18

В Ингушетии ребёнок поперхнулся карамелькой и умер

СК: В Ингушетии пятилетний ребёнок умер, подавившись карамельной конфетой

В Ингушетии пятилетний мальчик умер, подавившись карамельной конфетой. Трагедия произошла в селении Троицкое Сунженского района, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Днём 14 февраля пятилетний мальчик, проживавший в селении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии в частном доме, во время игры поперхнулся находящейся у него во рту карамелью, в результате чего скончался от удушья до приезда медиков", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Назначены судебные экспертизы.

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Ранее Life.ru писал, что житель Петербурга подавился сосиской, впал в кому, но так и не очнулся. Через девять дней его не стало.

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Shutterstock

Евгения Мосс
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