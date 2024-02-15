В Ингушетии ребёнок поперхнулся карамелькой и умер

В Ингушетии пятилетний мальчик умер, подавившись карамельной конфетой. Трагедия произошла в селении Троицкое Сунженского района, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Днём 14 февраля пятилетний мальчик, проживавший в селении Троицкое в Сунженском районе Ингушетии в частном доме, во время игры поперхнулся находящейся у него во рту карамелью, в результате чего скончался от удушья до приезда медиков", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Назначены судебные экспертизы.