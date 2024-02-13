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"Единственный выход": Врач раскрыла, как можно было спасти петербуржца от сосиски-убийцы

Врач Вевер: До приезда скорой подавившемуся человеку нужно оказать первую помощь

13 февраля, 11:33
Врач Вевер заявила, что до приезда скорой подавившемуся человеку нужно оказать первую помощь. Обложка © Shutterstock

Врач Вевер заявила, что до приезда скорой подавившемуся человеку нужно оказать первую помощь. Обложка © Shutterstock

62-летнему петербуржцу, который подавился сосиской, заработал отёк мозга и умер, не была своевременно оказана медицинская помощь. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила врач Анна Вевер.

По словам эксперта, пострадавший, когда приехала бригада медиков, "уже был в отёке". Чтобы предотвратить такое, нужно срочно вызывать скорую помощь, если у человека появилось затруднённое дыхание. Пока медики едут, крайне важно оказать первую помощь самостоятельно. При этом если пациент дышит, то его лучше не трогать, призвала директор компании "Русхелп" ("Русяев хелп").

Если пациент не может дышать самостоятельно, то нужно привести тело пациента в положение с наклоном вперёд и нанести пять ударов в межлопаточную область. Если это не помогает, то необходимо обхватить человека сзади также с наклоном вперёд, далее скрещиваем кисти рук в замок и совершаем толчки в верхней части живота по направлению к грудной клетке. Это единственный выход.

Анна Вевер

Врач скорой медицинской помощи, директор компании "Русхелп" ("Русяев хелп")

Если пациент не может дышать самостоятельно, то нужно привести тело пациента в положение с наклоном вперёд и нанести пять ударов в межлопаточную область. Если это не помогает, то необходимо обхватить человека сзади также с наклоном вперёд, далее скрещиваем кисти рук в замок и совершаем толчки в верхней части живота по направлению к грудной клетке. Это единственный выход.
Если пациент не может дышать самостоятельно, то нужно привести тело пациента в положение с наклоном вперёд и нанести пять ударов в межлопаточную область. Если это не помогает, то необходимо обхватить человека сзади также с наклоном вперёд, далее скрещиваем кисти рук в замок и совершаем толчки в верхней части живота по направлению к грудной клетке. Это единственный выход.
Врач рассказала, как помочь самому себе, если подавился, а рядом никого нет
Врач рассказала, как помочь самому себе, если подавился, а рядом никого нет

Как сообщал Life.ru, житель Санкт-Петербурга подавился кусочком сосиски, больше недели пролежал в коме, однако врачи так и не смогли его спасти. За то время, пока медики боролись за жизнь пациента, у него вдобавок развились постреанимационная болезнь и отёк мозга.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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