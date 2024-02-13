"Единственный выход": Врач раскрыла, как можно было спасти петербуржца от сосиски-убийцы

Если пациент не может дышать самостоятельно, то нужно привести тело пациента в положение с наклоном вперёд и нанести пять ударов в межлопаточную область. Если это не помогает, то необходимо обхватить человека сзади также с наклоном вперёд, далее скрещиваем кисти рук в замок и совершаем толчки в верхней части живота по направлению к грудной клетке. Это единственный выход.