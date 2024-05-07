Россиянин пожаловался на насморк и узнал, что у него вытекает мозг

Врачи Жуковской больницы в Подмосковье спасли 35-летнего мужчину, который несколько месяцев назад упал с шестиметровой высоты и травмировал голову. Через какое-то время после случившегося пациент пожаловался медикам на насморк, возникающий при наклоне головы. Специалисты провели обследование и выяснили, что вытекающее нечто — спинномозговая жидкость, бегущая из основания черепа.

Всё это грозило пострадавшему менингитом, а также развитием инфекции в головном и спинном мозге. Но на помощь вовремя пришли хирурги. При помощи эндоскопа через полость носа они сделали пластику основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.