Россиянин пожаловался на насморк и узнал, что у него вытекает мозг
В Подмосковье спасли мужчину, у которого через нос текла спинномозговая жидкость
Врачи Жуковской больницы в Подмосковье спасли 35-летнего мужчину, который несколько месяцев назад упал с шестиметровой высоты и травмировал голову. Через какое-то время после случившегося пациент пожаловался медикам на насморк, возникающий при наклоне головы. Специалисты провели обследование и выяснили, что вытекающее нечто — спинномозговая жидкость, бегущая из основания черепа.
Всё это грозило пострадавшему менингитом, а также развитием инфекции в головном и спинном мозге. Но на помощь вовремя пришли хирурги. При помощи эндоскопа через полость носа они сделали пластику основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.
"Для закрытия дефекта использовали жировую ткань и оболочку бедренной мышцы пациента", — приводит 360.ru слова врача-оториноларинголога Жуковской больницы Аветиса Мартиросова.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге врачи спасли жизнь 34-летнему мужчине, вытащив из его черепа металлический крюк. Операция длилась три часа. Несчастный случай произошёл, когда пострадавший решил помочь другу с буксировкой машины.
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