Москвичку два года лечили от рака, пока у неё не нашли брюшную жабу Врач Руденко рассказал, что у лечившейся от рака москвички нашли брюшную жабу 4 мая, 08:33 У москвички врачи нашли брюшную жабу. Обложка © freepik

Жительницу Москвы врачи лечили от рака на протяжении двух лет, пока не обнаружили истинную причину её недомогания. У пациентки выявили брюшную жабу. Об этом "Ленте.ру" рассказал врач-хирург, заместитель главного врача "Скандинавского центра здоровья", доктор медицинских наук Борис Руденко.

Два года назад женщина обратилась в столичную клинику с жалобами на боли в животе, резкую потерю веса и проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. В результате обследований медики заподозрили у неё онкологическое заболевание. Однако улучшений в ходе лечения не наступало. Пациентка обратилась в больницу, где работает Руденко.

"Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз, а выявил атеросклероз чревного ствола", — отметил доктор.

Болезнь ещё называют в народе брюшной жабой. Пациент мучается приступами боли в животе, так как нарушается кровоснабжение органов пищеварения. Хирурги сделали женщине уникальную операцию, с ювелирной точностью установив специальный стент в один из сосудов в месте отхождения чревного ствола, продолжил Руденко. Он подчеркнул, что неправильное оперирование пациентки могло привести к тромбозу.

Ранее Life.ru писал, что подмосковные врачи спасли 55-летнюю пациентку, проходившую с внутриматочной спиралью более 10 лет, что привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса в её организме. Хирурги провели операцию по удалению инородного тела и матки с гнойными образованиями.

Авторы Татьяна Миссуми