Нагноение и сепсис: Внутриматочная спираль,"забытая" в теле на 10 лет, едва не убила россиянку
В Люберцах прооперировали пациентку, проносившую внутриматочную спираль 10 лет
Оптимальный срок ношения внутриматочных спиралей (особенно с содержанием меди) — не более 5 лет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Подмосковные врачи спасли пациентку, проходившую с внутриматочной спиралью огромный срок — более 10 лет. Столь длительное ношение инородного тела привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса. Ещё одно осложнение — расширение чашечно-лоханочной системы правой почки — грозило ей утратой органа. Судя по всему, состояние женщины было довольно тяжёлым.
"В Люберецкую больницу поступила 55-летняя женщина с острыми болями в животе и сниженным давлением. После проведенного обследования врачи выявили у неё развитие септического процесса — инфекционного заражения крови. Как выяснилось, причиной такого состояния была внутриматочная спираль, которую пациентке установили более 10 лет назад", — рассказали в подмосковном Минздраве.
Чтобы спасти пациентку, ей назначили антибактериальную терапию, а затем провели две операции: во время первой ей установили стент в правый мочеточник, чтобы снизить риск ухудшения функции почки, а во время второй — удалили спираль и матку с гнойными образованиями. Хирургическое вмешательство прошло успешно, женщину выписали на амбулаторное лечение, чувствует она себя хорошо.
Медики просят россиянок крайне внимательно относиться к своему организму и посещать гинеколога не реже одного раза в год, особенно если вы используете внутриматочную спираль. Она имеет ряд противопоказаний и последствий.
А ранее московские врачи спасли пациентку с "хвостом". Хирургам пришлось провести две операции, чтобы удалить у женщины редкую патологию. Лишь благодаря медицинскому вмешательству её жизнь стала полноценной. А в Люберцах хирурги спасли школьницу с редкой врождённой патологией. У неё было две матки, в одной из которых началось сильное воспаление. Хирурги и гинекологи приняли решение об операции, так как ситуация была опасна для жизни. К счастью, всё прошло хорошо, девочку выписали.