Нагноение и сепсис: Внутриматочная спираль,"забытая" в теле на 10 лет, едва не убила россиянку

Подмосковные врачи спасли пациентку, проходившую с внутриматочной спиралью огромный срок — более 10 лет. Столь длительное ношение инородного тела привело к развитию гнойных процессов и тазового сепсиса. Ещё одно осложнение — расширение чашечно-лоханочной системы правой почки — грозило ей утратой органа. Судя по всему, состояние женщины было довольно тяжёлым.

"В Люберецкую больницу поступила 55-летняя женщина с острыми болями в животе и сниженным давлением. После проведенного обследования врачи выявили у неё развитие септического процесса — инфекционного заражения крови. Как выяснилось, причиной такого состояния была внутриматочная спираль, которую пациентке установили более 10 лет назад", — рассказали в подмосковном Минздраве.

Чтобы спасти пациентку, ей назначили антибактериальную терапию, а затем провели две операции: во время первой ей установили стент в правый мочеточник, чтобы снизить риск ухудшения функции почки, а во время второй — удалили спираль и матку с гнойными образованиями. Хирургическое вмешательство прошло успешно, женщину выписали на амбулаторное лечение, чувствует она себя хорошо.

Медики просят россиянок крайне внимательно относиться к своему организму и посещать гинеколога не реже одного раза в год, особенно если вы используете внутриматочную спираль. Она имеет ряд противопоказаний и последствий.