"Это не фотошоп": Жительница Башкирии вырастила в матке 30-литровую опухоль яичника
В Башкирии врачи удалили 62-летней женщине опухоль яичника объёмом 30 литров
Опухоль яичника объёмом 30 литров, которую удалили 62-летней женщине в Башкирии. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин
В Башкирии врачи удалили 62-летней женщине опухоль яичника объёмом 30 литров. Как отметил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, пациентка долго не обращалась за помощью и пыталась избавиться от проблемы сама.
"Это не фотошоп, это запущенный случай доброкачественной опухоли яичника. В городскую больницу Кумертау поступила 62-летняя пациентка, которая на протяжении длительного времени занималась самолечением. Всё это время опухоль одного из яичников продолжала расти и достигла огромных размеров", — написал он в телеграм-канале.
Рахматуллин добавил, что местные онкологи удалили матку с придатками. Операция прошла успешно, женщину уже выписали.
Ранее Лайф писал, что в Кемерове врачи спасли пациента со сложной опухолью лица. У него были поражены кожа, мягкие ткани, лобная кость и мозговая оболочка. Операция длилась шесть часов.