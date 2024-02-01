"Это не фотошоп": Жительница Башкирии вырастила в матке 30-литровую опухоль яичника

В Башкирии врачи удалили 62-летней женщине опухоль яичника объёмом 30 литров. Как отметил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, пациентка долго не обращалась за помощью и пыталась избавиться от проблемы сама.

"Это не фотошоп, это запущенный случай доброкачественной опухоли яичника. В городскую больницу Кумертау поступила 62-летняя пациентка, которая на протяжении длительного времени занималась самолечением. Всё это время опухоль одного из яичников продолжала расти и достигла огромных размеров", — написал он в телеграм-канале.

Рахматуллин добавил, что местные онкологи удалили матку с придатками. Операция прошла успешно, женщину уже выписали.