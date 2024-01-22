Проникла в мозг: Страшная раковая опухоль выросла у россиянина прямо на лице

В Кемеровской области хирурги двух больниц провели сложнейшую операцию, в результате чего спасли пациента с серьёзной опухолью лица. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

Житель Кемеровской области, у которого выросла опухоль на лице. Фото © Telegram / Онкологическая служба Кузбасса

"58-летний пациент страдал от базальноклеточного рака лобной области. Перенёс несколько операций, лучевую терапию, лекарственное противоопухолевое лечение — но рак возвращался", — написал Беглов в своём телеграм-канале.

В Кемерове врачи двух больниц спасли пациента со сложной опухолью лица. Видео © Telegram / Онкологическая служба Кузбасса

По его словам, у пациента были поражены кожа, мягкие ткани, лобная кость и мозговая оболочка. Операция по спасению продолжалась в течение шести часов. В ходе работы медики удалили у мужчины повреждённые участки, заменив их реконструктивными лоскутами. В настоящее время пациент восстанавливается после операции. Он сможет вернуться к нормальной жизни, резюмировал министр здравоохранения.

Операцию проводили медики Кузбасского клинического онкодиспансера и Кемеровской областной больницы имени Беляева.