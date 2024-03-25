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Военный хирург "сшил" стопу бойцу СВО, которую разворотило на мине "Лепесток"

Хирург Кучиц спас стопу бойцу, который подорвался на мине "Лепесток" в зоне СВО

25 марта, 11:11
Хирург спас стопу солдату, подорвавшемуся на мине. Обложка © Telegram / КУЧИЦ Мед. KUCHITS MED

Хирург спас стопу солдату, подорвавшемуся на мине. Обложка © Telegram / КУЧИЦ Мед. KUCHITS MED

Российский хирург Сергей Кучиц провёл уникальную операцию, сохранив стопу военнослужащему, подорвавшемуся на мине-лепестке в зоне спецоперации, уже через пару месяцев боец будет здоров. Кадры с раненым солдатом врач показал в телеграм-канале.

Солдату провели операцию после подрыва на мине-лепестке. Видео © Telegram / КУЧИЦ Мед. KUCHITS MED

Сергей Кучиц — хирург группы медицинского отряда спецназначения. Он рассказал, что пациент получил минно-взрывное ранение: произошли обширные повреждения мягких тканей стопы и перелом плюсневой кости. По словам хирурга, подрыв на "Лепестке" обычно заканчивается ампутацией, но в данном случае было решено побороться за стопу, тем более что сохранились пяточная и таранная кости.

"На войне не бывает атеистов! И всем нам хочется не только верить в ангела-хранителя, но и быть уверенным в нём", — с улыбкой говорит доктор.

Операция прошла успешно. По заверениям медика, стопа сохранит свою опорную функцию, а на восстановление уйдёт пара месяцев.

"Ситуация смертельная": Хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО
"Ситуация смертельная": Хирурги провели уникальную операцию на бьющемся сердце бойца СВО

Ранее Сергей Кучиц — хирург группы медицинского отряда спецназначения — извлёк из щеки бойца нечто похожее на самодельный боеприпас. Рентген не может показать опасность предмета, поэтому Кучиц выгнал всех из операционной и извлекал предмет в бронежилете и каске.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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